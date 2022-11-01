26 февраля 1943 года британцы решили нанести удар по немецким дамбам ГЭС на Рейне - Мёне, Зорпе, Эден и Эннеп

Сначала план включал удар по коксовым печам и ТЭЦ в долине Рура, но он требовал 3000 вылетов и грозил потерей >176 самолетов - слишком дорого.

16.05.1943 года 19 бомбардировщиков "Ланкастер", вооруженных специальными "прыгающими" бомбами, направились в сторону Германии. 11 из них сбросили бомбы на цель; 6 бомб попали в цель. Дамбы в Мёне и Зорпе были разрушены, ещё одна - повреждена. От наводнения погибло >1200 гражданских лиц. Британцы потеряли 8 самолетов.

Чего добились Королевские ВВС тщательно подготовленным рейдом, который должен был нанести смертельный удар немецкой экономике? Чуть снизилась добыча угля. Водоснабжение вдоль Рейна сократилось на 70%; были перебои с электричеством. Ни на мораль немцев, ни на их экономику удары влияния не оказали. Война продолжалась ещё 2 года.

Плотины были восстановлены к 23.09.1943.

Путин, садись, история - 1.

#история

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5318

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