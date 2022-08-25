Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:29
Просмотров: 77

26 февраля глава МО РБ звонил Резникову с предложением о капитуляции - Washington Post

26 февраля глава МО РБ звонил Резникову с предложением о капитуляции - Washington Post

26 февраля 2022 года главе Министерства Обороны Украины Алексею Резникову позвонил глава МО РБ Виктор Хренин с предложением о капитуляции.

Об этом пишет издание The Washington Post в своей статье об обороне столицы Украины в самом начале войны.

В разговоре Хренин "дрожащим голосом" сказал, что "передает послание" министра обороны РФ Сергея Шойгу: «Если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится». В ответ Резников сказал: «Я готов принять капитуляцию российской стороны».

Также авторы статьи упоминают предыдущий разговор Хренина с Резниковым накануне вторжения — 22 февраля. Тогда Хренин, "дав слово офицера", уверял, что наступления с территории Беларуси не будет.

«И он лгал», — сообщил изданию Алексей Резников.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16632

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия теряет влияние в Казахстане
Сегодня 08:20    10
В россии запретили СССР
Сегодня 08:10    48
Якою ми бачимо Україну майбутнього?
Сегодня 07:48    68
СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України
Сегодня 07:38    63
Захоронение поджигателей войны
Сегодня 07:20    99
Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны Teledyne FLir Black Hornet
Сегодня 07:10    79
Оперативна інформація станом 06.00 25.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:09    73
Чернетка Універсалу відновлення Акту проголошення незалежності (ФОТО)
Сегодня 07:01    76
Окупанти намагаються доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків
Сегодня 06:52    101
Півроку як почалася велика війна. Чи відірве вона нас від Росії назавжди?
Сегодня 06:42    114
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 