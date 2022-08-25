26 февраля глава МО РБ звонил Резникову с предложением о капитуляции - Washington Post

26 февраля 2022 года главе Министерства Обороны Украины Алексею Резникову позвонил глава МО РБ Виктор Хренин с предложением о капитуляции.

Об этом пишет издание The Washington Post в своей статье об обороне столицы Украины в самом начале войны.

В разговоре Хренин "дрожащим голосом" сказал, что "передает послание" министра обороны РФ Сергея Шойгу: «Если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится». В ответ Резников сказал: «Я готов принять капитуляцию российской стороны».

Также авторы статьи упоминают предыдущий разговор Хренина с Резниковым накануне вторжения — 22 февраля. Тогда Хренин, "дав слово офицера", уверял, что наступления с территории Беларуси не будет.

«И он лгал», — сообщил изданию Алексей Резников.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16632

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