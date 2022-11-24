26 листопада - День пам’яті жертв голодоморів

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Голодомор спричинив загибель мільйонів українців на території України, завдав непоправного удару по ментальності та культурі, перервав зв’язок поколінь. Найвразливішою категорією жертв Голодомору стали діти. Згідно із дослідженнями українських демографів, у той час померло понад 1.5 млн хлопчиків і дівчаток віком до 10 років.

У 2022 році День пам’яті жертв голодоморів припадає на 26 листопада.

Акція «Запали свічку» – це вияв нашої скорботи за жертвами і віри у те, що в майбутньому подібні трагедії не повторяться.

О 16.00 не забудьте долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання і запалити свічку.

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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