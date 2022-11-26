Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 141

26 листопада о 16:00 запали свічку пам'яті

26 листопада о 16:00 запали свічку памяті

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Пам’ятна дата припадає на 26 листопада. Інформаційна кампанія на вшанування пам’яті жертв проходитиме під гаслом «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо».

Цього року вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбуватиметься під час повномасштабної війни росії проти України.

Вчергове проти українців росіяни застосовують геноцидні практики. Адже Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час Голодоморів — знищити українську ідентичність і націю.

Трагічні події сьогоднішнього дня наочно показують нам всім, що дуже важлива жива пам'ять всіх жертв.

ПАМ'ЯТАЄМО злочин сталінського геноциду та його жертв. ЄДНАЄМОСЯ, тому що єдність є запорукою нашої перемоги. Роз’єднаність і непорозуміння стали причиною втрати українцями власної держави у 1920-х, її окупації більшовиками і вчинення злочину геноциду. Але зараз Україна і світ – інші. Ми маємо власну державу та Збройні сили, підтримку світу, військову, фінансову, дипломатичну допомогу. І найголовніше – згуртованість народу.

Тому ми вистоїмо й ПЕРЕМОЖЕМО!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Атака зі сторони Білорусі це фейк - ГУР
Сегодня 10:22    131
Нарада 1919 року Директорії УНР не дала позитивних наслідків
Сегодня 09:56    128
Служение ущербности
Сегодня 09:43    153
Що у фюрера в голові, у Луки - на язиці. А той уже говорить про поразку федерастів!
Сегодня 09:30    190
Харківщина. 26 листопада
Сегодня 09:27    128
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно
Сегодня 09:20    127
Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну
Сегодня 09:17    186
Українські хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб, - ЗМІ
Сегодня 09:04    155
Як обігріти квартиру без світла: корисні лайфхаки
Сегодня 08:52    185
Путін вірить, що Росія "на крок попереду" у сфері штучного інтелекту
Сегодня 08:41    153
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 