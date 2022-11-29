27 лютого росіяни зайшли до Харкова

Одним з останніх форпостів для них стала 134-та школа. Фото зруйнованої будівлі у той день побачив кожен харків’янин.

І вже тоді ми зрозуміли найголовнішу річ, яку, як мантру, продовжуємо повторювати чи не щодня, – можна зруйнувати стіни, але нашу свободу і непохитну віру в перемогу ніколи не відібрати.

У відео – наше інтерв’ю з Валерією Кобзєвою, випускницею 134-ї школи та студенткою Каразінського університету.

Цього року вона закінчила 11 клас. Наприкінці навчального року, замість випускного, на який її клас покладав багато надій і планів, був лише вальс перед зруйнованою школою.

Як Валерія переживала перші дні вторгнення, як вирішили танцювати вальс, чому для вступу обрала саме український ЗВО і саме Каразінський та про одну дуже цікаву пропозицію – у цьому відео:

Джерело: https://t.me/vekha/54243

Відео: https://www.youtube.com/@KarazinUniver

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