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29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме цю дату, оскільки її приурочено воєнним подіям 2014 року у протистоянні російським окупантам на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат.

Символікою цього дня є квітка соняшника, адже в серпні 2014 року на полях саме із цією рослиною полягло багато українських воїнів.

Герої не вмирають! Вічна пам'ять і слава полеглим за Україну!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4590

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