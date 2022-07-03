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3 липня 1885 року в США була заснована перша українська організація – “Братство Святого Миколая”

3 липня 1885 року в США була заснована перша українська організація – “Братство Святого Миколая”

Відбулося це у містечку Шенандоа (штат Пенсильванія).

Братство очолив галицький священик Іван Волянський, який перетнув океан за рік до того. Центром консолідації та співпраці українських мігрантів першої хвилі стала Греко-Католицька Церква. Саме в релігійних спільнотах брала початок культурна й суспільна активність українців за океаном і саме “Братство Святого Миколая”стало першою відповіддю на пошук допомоги здебільшого мігрантів з Галичини.

Це була як моральна, інформаційна та матеріальна підтримка новоприбулих українців, так і створення спільних освітніх й культурні проекти для функціонування українських спільнот (вже через рік зусиллями учасників Братства був зведений перший український католицький храм). “Братство Святого Миколая” було першою, але не єдиною організацією. Наприкінці століття воно влилося в найбільшу братську українську організацію, що пізніше стала називатися Український Народний Союз. Він діє і дотепер та налічує близько 60 тисяч членів.

Із плином часу і кількісним збільшенням української діаспори в США подібні організації виникають у багатьох штатах, але найбільше – у Пенсильванії. Окрім цього, особливості наступних міграційних хвиль розширюють направленість організацій.

Якщо перша хвиля імміграції була пов’язана із пошуком покращення матеріального становища та можливістю розпочати нове життя в Америці, то під час другої (1920-30-і роки)і третьої (друга половина 1940-х – 1950-і) до цих причин додалася втеча від політичних переслідувань, коли значну частку мігрантів складали суспільно активні українці. Саме тоді були створені Організація Державного Відродження України (заснована членами ОУН), Ліга американців українського походження, Ліга української молоді Північної Америки, а також мережа парафіяльних шкіл при церквах.

Сьогодні в США налічуються сотні громадських та релігійних організацій, заснованих українською діаспорою. Найвпливовішими з них залишаються Український Народний Союз і Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка.

Источник: https://t.me/istoriya_ukrainy/4362

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