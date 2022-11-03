3 листопада 1937 року. «Розстріляне відроження»

3 листопада 1937 року у карельському урочищі Сандармох було розстріляно 134 особи, всі, як зазначалося у «розстрільних списках» – «українські буржуазні націоналісти»

Серед них:

● фундатор нового українського театру Лесь Курбас (1887-1937);

● один із найталановитіших українських прозаїків – Валер’ян Підмогильний (1901-1937);

● Микола Куліш (1892-1937) – драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор;

● Микола Зеров (1890-1937) – лідер «неокласиків», надзвичайно тонкий науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури;

● Григорій Епік (1901-1937) – драматург та сценарист;

● Матвій Яворський (1885-1937) – історик, політичний діяч, академік ВУАН;

● Володимир Чехівський (1876-1937) – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших.

Місце розстрілів в'язнів Соловецького етапу в урочищі Сандармох було виявлене у 1997 році карельським дослідником членом правозахисного товариства «Меморіал» Юрієм Дмітрієвим.

Загалом у Сандармосі у 1930-х роках органи НКВС розстріляли понад 9500 осіб 58 національностей, переважно спецпоселенців і в'язнів з Біломорсько-Балтійського каналу і Соловецьких таборів системи ГУЛАГ СРСР, а також жителів навколишніх сіл. На сьогодні на площі 10 гектарів виявлено 236 розстрільних ям.

Саме тут було закатовано більшість українських митців та політичних діячів початку 20 століття, цей злочин радянських окупантів пізніше було названо «Розстріляне відроження».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4818

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