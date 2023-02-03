Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 87

3 лютого 1918 року - більшовицький заколот на київському заводі «Арсенал»

3 лютого 1918 року, придушуючи більшовицький заколот на київському заводі «Арсенал», українські частини очистили Поділ від червоногвардійців.

Хоча протистояння тривало в деяких районах Шулявки, Деміївки, Залізничного району. Українські частини зосередили вогонь по вокзалу, звільнили будинок Політехнічного Інституту на Шулявці. Але червоногвардійцям вдалося з’єднатися із залізничниками. Опівдні Військово-революційний комітет, не маючи відомостей про становище на фронті і місцезнаходження Червоної армії, ухвалив рішення припинити боротьбу і направив делегацію з повідомленням про це в міське самоуправління.

Страйковий комітет о 15:00 годині дня оголосив про припинення у місті страйку. Проте боротьба не припинялася до глибокої ночі.

Лише надвечір війська Центральної Ради, посилені частинами, перекинутими з Печерська, змусили червоногвардійців відступити до Головних залізничних майстерень.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5194

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием"
Сегодня 10:08    75
Германия намерена передать Украине не только Leopard 2, но и Leopard 1
Сегодня 09:55    80
Украина не будет наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, - Резников
Сегодня 09:20    99
З Міноборони звільнився за власним бажанням Олександр Лієв "услышать Крым"
Сегодня 09:14    118
"Мрію" додадуть у гру Microsoft Flight Simulator
Сегодня 09:08    93
Що готує кремль через “два-три тижні
Сегодня 09:02    149
россияне могут остаться без сметаны
Сегодня 08:57    101
Харківщина. 3 лютого
Сегодня 08:47    99
Россияне используют в порнобизнесе украденных в Украине детей – омбудсмен Лубинец
Сегодня 08:46    109
СБУ викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури
Сегодня 08:34    106
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 