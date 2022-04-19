3 загиблих, 16 поранені. Новий обстріл у Харкові

Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Станом на зараз по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.

Наші бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі.

❗️Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!

Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом.“>http://<script async src=”https://telegram.org/js/telegram-widget.js?19″ data-telegram-post=”synegubov/2923″ data-width=”100%”></script>

Агентство Телевидения Новости