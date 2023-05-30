Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 86

30 травня 1876 року московський імператор Алєксандр ІІ підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства

30 травня 1876 року московський імператор Алєксандр ІІ підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства

30 травня 1876 року московський імператор Алєксандр ІІ у німецькому містечку Емс підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства.

Указ доповнював основні положення Валуєвського циркуляру 1863-го. Він мав на меті витіснення української мови з культурної сфери.

Указ забороняв друкувати книги українською мовою, викладати нею у початкових школах, влаштовувати концерти з українськими піснями чи театральними виставами, ввозити на територію російської імперії книги українською мовою без особливо дозволу.

Автор документа – Михайло Юзефович, помічник куратора Київського учбового округу. Він підготував меморандум на ім’я імператора, де звинуватив діячів українського руху в тому, що вони прагнуть «вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі».

Юзефович ініціював закриття газети «Киевский телеграф» та Південно-західного відділу російського географічного товариства. Іншими наслідками Емського указу (сучасники називали його «законом Юзефовича») стали ліквідація Громад, звільнення професорів-українців із Київського університету.

Емський указ так і не був скасований. Припинив свою чинність після маніфесту царя Ніколая ІІ у жовтні 1905-го, яким, зокрема, запроваджувалася свобода слова.

Лише після Революції Гідності та московської агресії, завдяки прийняттю популяризаторських законів, українська мова почала дійсно відвойовувати позиції на всіх фронтах, втрачені через постійні утиски, заборони, та нав'язану русифікацію, яка тривала століттями. Мова дійсно має значення! Любіть українську! Спілкуйтеся українською! Творіть українською!

Джерело: @istoriya_ukrainy

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 30 травня
Сегодня 10:15    76
Польща з 1 червня не пропускатиме через кордон вантажівки із російськими та білоруськими номерами — RMF
Сегодня 09:28    85
Стала відома дата засідання апеляції щодо запобіжки Князєву
Сегодня 09:05    98
В Україні поширюється небезпечне ПЗ AceCryptor
Сегодня 08:54    145
В “Дії” з’явилася чергова інноваційна послуга
Сегодня 08:44    148
У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті назвали причини переходу ПЦУ на новий календар
Сегодня 08:23    164
ISW, 29 мая
Сегодня 08:14    168
Головні фейки кремля за день. «Американець похвалив Зеленського за смерть росіян», а «Захід готує переворот у білорусі»
Сегодня 08:12    164
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:03    137
Повернення з евакуації: як допомогти дитині адаптуватися до подій вдома (ВІДЕО)
Сегодня 08:02    128
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 