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30 війн із Zаклятим сусідом

30 війн із Zаклятим сусідом

Цікавий проєкт з такою назвою від інформаційного агентства Міністерства оборони України “Армія Inform”

Протистояння України з росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його мужні воїни вже багато разів доводили північно-східним сусідам, що є господарями на своїй Богом даній землі.

Інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform” представляє коротку історію 30 збройних конфліктів.

Продовження матеріалу тут https://armyinform.com.ua/2022/08/01/30-vijn-iz-zaklyatym-susidom-kyyivskyj-spadok-yakogo-moskva-tak-i-ne-otrymala/

Джерело: gur.gov.ua

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