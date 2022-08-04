Сегодня 07:28
Просмотров: 105
30 війн із Zаклятим сусідом
Цікавий проєкт з такою назвою від інформаційного агентства Міністерства оборони України “Армія Inform”
Протистояння України з росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його мужні воїни вже багато разів доводили північно-східним сусідам, що є господарями на своїй Богом даній землі.
Інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform” представляє коротку історію 30 збройних конфліктів.
Продовження матеріалу тут https://armyinform.com.ua/2022/08/01/30-vijn-iz-zaklyatym-susidom-kyyivskyj-spadok-yakogo-moskva-tak-i-ne-otrymala/
Джерело: gur.gov.ua