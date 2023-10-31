300 810! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.10.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 300810 (+870) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 5211 (+21) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 9804 (+29) од,
артилерійських систем / artillery systems – 7227 (+25) од,
РСЗВ / MLRS – 844 (+10) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 562 (+3) од,
літаків / aircraft – 321 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5440 (+21),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1546 (+2),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9590 (+35) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1016 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua