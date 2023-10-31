Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:47
Просмотров: 56

300 810! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно

300 810! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.10.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 300810 (+870) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 5211 (+21) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 9804 (+29) од,

артилерійських систем / artillery systems – 7227 (+25) од,

РСЗВ / MLRS – 844 (+10) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 562 (+3) од,

літаків / aircraft – 321 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5440 (+21),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1546 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9590 (+35) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1016 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Білорусь поки не воює. Юридично
Сегодня 08:10    7
Допомога для України від США, "Шторм-Z" під Авдіївкою — дайджест головних новин ночі
Сегодня 08:05    21
6,2 миллионов беженцев покинули Украину по состоянию на 22 октября 2023 года, — ООН
Сегодня 08:02    31
«Ну там уже выбор без выбора. Поднимешь ж*пу и пойдёшь. Бо выбора нет нихр*на» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:52    53
Китай прискорює будівництво нової гілки газопроводу "Центральна Азія-Китай"
Сегодня 07:43    64
Як росіяни просувають свою пропаганду від Мексики до Чилі
Сегодня 07:33    68
За крадіжки і грабежі - 5-7 років позбавлення волі. За топкорупцію - справу закрито, ви вільні
Сегодня 07:24    99
Производство тактической авиации в России – что скрывается за "рекордами"
Сегодня 07:14    96
Оперативна інформація станом на 06.00 31 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:12    94
Как перестать смеяться: Кадыров потребовал от еще двух мусульманских регионов наградить его сына
Сегодня 07:05    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 