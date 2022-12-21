300 днів від початку повномасштабного вторгнення рашистів

За цей час:

● ЗСУ отримали від західних партнерів чи затрофеїли понад 1 тис. танків, 2,5 тис. іншої бронетехніки, 1,1 тис. артсистем, 6 тис. ПЗРК, 4 тис. БПЛА та сотні тисяч боєприпасів і керованих ракет та гранатометів. Близько 450 танків "люб’язно" надали збройні сили агресора: на озброєнні ЗСУ стоять новенькі Т90.

● Українська армія сьогодні має більше західної сучасної зброї, ніж значна частина країн НАТО. Наприклад, ЗСУ на 4 місці у світі за кількістю HIMARS, 2-му за кількістю гармат M777, 3-му за кількістю САУ PzH 2000.

● Україна звільнила 65 тис. кв. км власної землі. Ще 108 тис. будуть деокуповані. Вигнання окупантів з Харківщини та Херсона увійдуть до підручників військової тактики.

● Українські захисники знищили 100 тис. окупантів, 3 тис. танків, 6 тис. броньованих машин, 2,4 тис. артсистем і РСЗВ, 281 літак і 266 гелікоптерів, 212 систем ППО ворога. Потоплені флагман ЧФ, кілька менших кораблів, атакувана база ЧФ у Севастополі, військові аеродроми у Криму і на території Росії. Орки втратили за 300 днів більшу частину нової та модернізованої техніки й зараз тягнуть на фронт списаний хлам.

● ЗСУ змусили Росію рити окопи у прикордонних областях і будувати фортифікації. У Москві та Петербурзі облаштовують бомбосховища. Бавовна у Росії квітне буйним цвітом – від Бєлгородщини до Рязані, Саратова і Сибіру. Світ визнав законним правом України бити по воєнних цілях у Росії. Мало не кожного дня у Росії горять нафтові та енергетичні об'єкти, аеродроми та склади з боєприпасами.

● Україна добилася накладення на Росію рекордної кількості санкцій, які стають дедалі жорсткішими. Введені цінові стелі на російські нафту і газ, що вже вдарило по надходженнях до російського бюджету.

● Україна змогла добитися замороження на Заході $300 млрд валютних резервів РФ, а також до $100 млрд коштів юридичних і фізичних осіб. Вже розробляються механізми стягнення цих коштів у вигляді репарацій на відновлення України. У російських олігархів не лише відбирають активи, а й арештовують, як це сталося з Михайлом Фрідманом.

● На Заході почався процес створення трибуналу для російських військових злочинців. Зокрема, про це заявляли у Франції. Нідерланди готові організувати його у Гаазі. МКС вже розслідує ряд справ по конкретних злочинах росіян.

● Україна впевнена, що стане членом НАТО і ЄС після війни. До речі, НАТО вже підійшло впритул до Санкт-Петербурга. Навіть угорський диктатор Орбан виступає за пришвидшений вступ України до ЄС. Міняється сприйняття Росії у Європі – навіть колишні партнери кремля Франція і Німеччина готуються до можливої війни.

Не такого чекав Путін, починаючи цю війну. А далі буде лише гірше.

Вірте в ЗСУ!

Джерело: https://t.me/orestokratiia/556

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