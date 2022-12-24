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37 миллионов граждан Китая заразились коронавирусом за один день

37 миллионов граждан Китая заразились коронавирусом за один день

По данным Bloomberg, в Китае от коронавируса и его последствий погибает около 5 тысяч человек в день.

История развития Китая подходит к своей логической развилке. Диктатура "великой кормчей Панды" резво проносится мимо пути развития, переходя в программу "предсказуемость вместо прогресса".

Личная диктатура эмоционально и психологически слабых людей длится слишком долго, а их методы политической борьбы слишком жестоки, чтобы можно было "перепрыгнуть" с оси декаданса и переместиться в соседнюю вагонетку.

Эпоха Си и путь к китайской субъектности - это этап краха "традиционного" Китая, который прошёл через "экономическое чудо". Си - это "дьявольское" отражение культурной революции в "черном зеркале".

Есть лишь одно отличие: революционный путь Китая строился на базисе "люди - ничто; будущее - всё". Путь "великой кормчей Панды" сохраняет модель пренебрежения к человеку, но доминантой становится не взрывное развитие социума, а наращивание власти в собственных руках.

И концом этой истории на "уплотнении власти" и "конфронтации с США" станет крах, основанный на фактической ошибке самовосприятия. Перцепция авторитаризма - это путь от развала общества и экономики до развала государственности.

К концу своего срока Си должен начать "маленькую победоносную войну" - за Тайвань. И эта "маленькая победоносная война" должна - по старой доброй традиции - стать концом Китая как "экономического гиганта" Востока.

Так что у Китая Панды есть 2 пути:

- медленный декаданс и самоуничтожение длительной диктатурой старой рухляди;

- взрывной "разнос" через войну с Тайванем.

А эффективность "диктаторских методов" отлично продемонстрирована борьбой с Ковидом. "Ни иммунитета - ни экономики" - парадигма "си-шной" борьбы.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7691

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