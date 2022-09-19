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390 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

390 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 вересня 2022 року більше ніж 1147 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 390 дітей загинули та понад 757 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 395, Харківській - 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

17 вересня російські військові нанесли ракетний удар по житловому масиву у м. Чугуїв Харківської області. Від отриманих травм внаслідок обстрілу у лікарні померла 11-річна дівчинка.

17 вересня внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області отримав поранення 2-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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