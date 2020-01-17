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4-летнего мальчика привалило металлической дверью в больнице (видео 18+)

Четырехлетний мальчик пришел в больницу с мамой из-за ветрянки, но там на него упала металлическая дверь.

4-летнего мальчика привалило металлической дверью в больнице (видео 18+)

Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.

Инцидент произошел в коридоре рядом с регистратурой киевской детской поликлиники № 2 по проспекту Правды, 64А 13 января. Демонтированные двери в холе оставили рабочие.

Тяжелая конструкция просто подпирала стену и никак не была зафиксирована.

У ребенка раздроблена тазобедренная кость. Операцию пока не проводят, потому что ждут, когда пройдет ветрянка.

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