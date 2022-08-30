4 загиблих, 11 постраждалих: двоє поранених у важкому стані
Сьогодні близько 10 години ранку російська армія в черговий раз обстріляла житлові квартали Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.
Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини, 11 отримали поранення, повідомляє прокуратура Харківської області
За даними ХОВА, внаслідок ранкових обстрілів російськими військовими центру Харкова 2 поранених – у важкому стані. Стан 5 людей медики оцінюють як середній, у пацієнтів переважно уламкові травми м’яких тканин. Решта постраждалих – у задовільному стані.
Лікарі надають травмованим усю необхідну допомогу.
Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійської установки.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.