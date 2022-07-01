4 загиблих, 5 поранених за добу на Харківщині

▪️Терор населення Харкова та Харківської області з боку російських окупантів триває.

Протягом доби росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Вночі окупанти завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу.

▪️На території області ворог протягом доби гатив по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Пожежники ліквідували кілька пожеж.

Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів 3 людини загинули, ще 2 отримали вибухові травми. У Чугуївському районі загинула 1 людина, 1 зазнала поранень.

1 людина госпіталізована в Харкові та 1 в Харківському районі.

На території Харківщини тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов’янська.

Агентство Телевидения Новости