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40% техніки, якою оснащують нові підрозділи РФ, - не боєздатні

40% техніки, якою оснащують нові підрозділи РФ, - не боєздатні

Про це заявили в ГУР Міноборони України.

“Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками, 40% бойової техніки не боєздатні. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу”, – відзначив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Джерело: https://t.me/vekha/47603

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