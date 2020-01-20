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400 «аргументів» проти рішення про відмову, або як у «Борисполі» хабародавця затримали

400 «аргументів» проти рішення про відмову, або як у «Борисполі» хабародавця затримали

Вчора вранці, в пункті пропуску «Бориспіль» громадянин Індії отримав рішення про відмову у перетинанні Державного кордону України.

Та замість того, щоб визнати законність дій українських прикордонників чолов’яга почав шукати варіанти вирішення питання безперешкодного потрапляння в Україну. Перше і, мабуть, єдине, що спало на думку дотепнику – запропонувати прикордонникам хабаря у розмірі 400 доларів США за сприяння у перетині кордону.

Офіцер діяв чітко за алгоритмом. Одразу ж поінформував підрозділи внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, та Національну Поліцію, після чого спільна міжвідомча група під процесуальним керівництвом Бориспільської прокуратури в ході реалізації матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» порушника затримала.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Якими б не були наміри громадянина Індії, тепер про Україну він зможе лише мріяти, що найменше – упродовж трьох років, адже саме на такий термін йому заборонено в’їзд в нашу країну через його дії.

400 «аргументів» проти рішення про відмову, або як у «Борисполі» хабародавця затримали

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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