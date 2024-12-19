45 «шахедів» було збито над Україною цієї ночі

У ніч на 19 грудня 2024 року (із 20.00 18 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 85 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), зазначили у Повітряних силах.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Агентство Телевидения Новости