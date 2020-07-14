49 нових розслідувань, 18 підозрюваних— підсумки роботи НАБУ та САП за червень 2020 року

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП розпочали розслідування у 49 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 18 особам, скерували до суду 9 обвинувальних актів стосовно 14 осіб. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у червні 2020 року.

Упродовж першого місяця літа на корупції викрили:

● трьох осіб, які намагалися передати 5 млн дол. США неправомірної вигоди керівництву антикорупційних органів;

● двох посадовців Морської пошуково-рятувальної служби, які для казенного підприємства закупили автівки Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства за завищеними цінами;

● голову та посадовця однієї з обласних державних адміністрацій, які планували отримувати щомісячну неправомірну вигоду від керівника одного з органів виконавчої влади в області.

Всім повідомлено про підозру.

Коло підозрюваних також поповнили:

● директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниці», його колишній заступник та ще двоє осіб, які намагалися реалізувати корупційну схему при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес» — ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України;

● троє посадовців Одеської міської ради та засновник приватної компанії, які закупили коштом бюджету Одеси нерухомість за завищеною ціною — ч.5 ст. 191 КК України;

● ексміністр інфраструктури України, якому інкримінується вчинення незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн — ч.2 ст. 211 КК України.

Серед завершених розслідувань червня:

● внесення недостовірної інформації до електронної декларації за 2017 рік Одеським міським головою — друга підозра посадовця за ст.366-1 КК України;

● завдання 17,44 млн грн збитків державі при закупівлі автівок для потреб армії — ч.2 ст. 364 КК України.

У червні скеровано до суду низку резонансних справ. Зокрема, йдеться про обвинувальні акти стосовно:

● колишнього голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України) та колишнього в.о. гендиректора ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ч. 2 ст. 364 КК України), яких слідство вважає учасниками корупційної схеми з заволодіння 346,22 млн грн ВАТ «Запоріжжяобленерго»;

● народного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.), яким інкримінується завдання 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);

● двох учасників надання неправомірної вигоди голові Фонду держмайна (ч.4 ст. 369 КК України);

● директора одного з державних підприємств Харківської області, який пропонував неправомірну вигоду детективу НАБУ (ч.3 ст.369 КК України);

● трьох народних депутатів України VIII скликання, які безпідставно отримали компенсацію за оренду житла з державного бюджету: 367 тис. грн, 543 тис. грн та 758 тис. грн відповідно.

Минулого місяця у справах НАБУ набрали законної сили три обвинувальних вироки стосовно чотирьох осіб.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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