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49 нових розслідувань, 18 підозрюваних— підсумки роботи НАБУ та САП за червень 2020 року

49 нових розслідувань, 18 підозрюваних— підсумки роботи НАБУ та САП за червень 2020 року

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП розпочали розслідування у 49 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 18 особам, скерували до суду 9 обвинувальних актів стосовно 14 осіб. Такими є підсумки роботи антикорупційних органів у червні 2020 року.

Упродовж першого місяця літа на корупції викрили:

● трьох осіб, які намагалися передати 5 млн дол. США неправомірної вигоди керівництву антикорупційних органів;

● двох посадовців Морської пошуково-рятувальної служби, які для казенного підприємства закупили автівки Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства за завищеними цінами;

● голову та посадовця однієї з обласних державних адміністрацій, які планували отримувати щомісячну неправомірну вигоду від керівника одного з органів виконавчої влади в області.

Всім повідомлено про підозру.

Коло підозрюваних також поповнили:

● директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниці», його колишній заступник та ще двоє осіб, які намагалися реалізувати корупційну схему при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес» — ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України;

● троє посадовців Одеської міської ради та засновник приватної компанії, які закупили коштом бюджету Одеси нерухомість за завищеною ціною — ч.5 ст. 191 КК України;

● ексміністр інфраструктури України, якому інкримінується вчинення незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн — ч.2 ст. 211 КК України.

Серед завершених розслідувань червня:

● внесення недостовірної інформації до електронної декларації за 2017 рік Одеським міським головою — друга підозра посадовця за ст.366-1 КК України;

● завдання 17,44 млн грн збитків державі при закупівлі автівок для потреб армії — ч.2 ст. 364 КК України.

У червні скеровано до суду низку резонансних справ. Зокрема, йдеться про обвинувальні акти стосовно:

● колишнього голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України) та колишнього в.о. гендиректора ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ч. 2 ст. 364 КК України), яких слідство вважає учасниками корупційної схеми з заволодіння 346,22 млн грн ВАТ «Запоріжжяобленерго»;

● народного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.), яким інкримінується завдання 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);

● двох учасників надання неправомірної вигоди голові Фонду держмайна (ч.4 ст. 369 КК України);

● директора одного з державних підприємств Харківської області, який пропонував неправомірну вигоду детективу НАБУ (ч.3 ст.369 КК України);

● трьох народних депутатів України VIII скликання, які безпідставно отримали компенсацію за оренду житла з державного бюджету: 367 тис. грн, 543 тис. грн та 758 тис. грн відповідно.

Минулого місяця у справах НАБУ набрали законної сили три обвинувальних вироки стосовно чотирьох осіб.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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