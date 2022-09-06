5-6 вересня 1933 року схвалено новий зросійщений правопис 1933 року

5-6 вересня 1933 року постановою народного комісара освіти УСРР схвалено новий зросійщений правопис 1933 року на зміну правопису 1928 року.

Метою нового зросійщеного правопису було максимально наблизити українську мову до російської, щоб потім легко маніпулювати схожістю і говорити, що українська — це ледве не діалект.

Новий проєкт підготував заступник народного комісара освіти УРСР Андрій Хвиля.

"Хвиля вважав перегляд правопису за найнагальніше й найважливіше завдання. Його виконано дуже в короткий час. Новий правопис прилюдно не обговорювали, тільки Хвиля зробив з цього приводу кілька заяв. Хто переглядав правопис, невідомо. Найімовірніше це був Каганович. Газети й інші видання перейшли на новий правопис негайно — у травні 1933 року, — ще до його публікації, і непідготовлені читачі опинилися перед доконаним фактом" (Ю. Шерех). Знаково, що тих двох убивць українського правопису й мови свої ж — енкаведисти-комуністи, розстріляли: Кагановича 1937 року, Хвилю (Олінтера) — 1938 року. Розстріляно 26 лютого 1939 року й організатора Голодомору росіянина П. Постишева (другий секретар ЦК КП(б)У) — натхненника цькувань наркома освіти М. Скрипника за українізацію та правопис 1929 року… як "японського шпигуна" та "правого троцькіста", - згадує мовознавець Юрій Шевельов.

У передмові до правопису 1933 року було вказано, що він "очищений від націоналістичних перекручень, що ставили перешкоди оволодінню грамотністю широкими масами і спрямовували українську мову на відрив від російської… орієнтували українську мову на польську та чеську буржуазну культуру, ставили бар'єр між українською та російською мовами".

На світлині приклади змін у правописі в порівнянні з дійсно українським правописом 1928 року.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4623

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