5-летний мальчик, раненый пьяными полицейскими, умер в больнице. Глава полиции Киевщины подал в отставку

5-летний мальчик, раненый полицейскими 31 мая в Переяслав-Хмельницком, умер в больнице.

В связи с убийством полицейскими 5-летнего мальчика начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами возле здания МВД в Киеве, передает «Громадське».

Князев отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.

Сам начальник полиции Киевщины заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

«Я, как глава полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня с занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно места проведения ООС», — сказал он.

«Это официальное заявление главы Нацполиции», — заявил Князев.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое работников местной полиции, будучи в нетрезвом состоянии, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Во время выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован, его перевезли в Киев, провели сложную операцию, однако 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. 4 июня суд должен избрать полицейским меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Агентство Телевидения Новости