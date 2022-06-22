5 МИФОВ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ НА РОССИИ ПЕРЕВРАЛИ ИСТОРИЮ

(22 июня - специально на русском языке)

● МИФ № 1: "ГИТЛЕР – САМЫЙ ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ…"

Десятилетиями граждан бывшего СССР убеждали, что СССР и гитлеровская Германия были заклятыми врагами. Но факты доказывают: почти до начала войны обе страны тесно сотрудничали. 23 декабря 1939 года "Правда" опубликовала телеграммы Гитлера и Риббентропа, в которых они сердечно поздравляют Сталина с 60-летием. Сталин ответил: "Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть долгой и крепкой".

С первых дней Второй мировой СССР поддерживал агрессора.

Например, 1 сентября СССР предоставил в распоряжение Германии радиостанцию в Минске, которая служила радиомаяком для наведения бомбардировщиков Люфтваффе на польские города.

17 сентября Сталин сообщил германскому послу, что Красная армия начинает оккупацию Польши. В тот же день советы заняли Тернополь и Ровно, на следующий – Коломыю, Станиславов (теперь – Ивано-Франковск) и Луцк.

22 сентября 1939 г. во время передачи советской стороне Бреста состоялся общий военный парад с участием подразделений моторизованного корпуса Вермахта под командованием Гайнца Гудериана и отдельной танковой бригады Красной армии во главе с Семеном Кривошеиным.

● МИФ № 2: "НЕМЦЫ НАПАЛИ ВЕРОЛОМНО…"

Из школьных учебников известно, что СССР не был готов к войне и стал жертвой "вероломного нападения". Но факты говорят о другом. Например, в конце 30-х годов он был наиболее милитаризованным государством мира: военные ассигнования в 1939 г. составляли 26% расходной части бюджета, или 12% всего национального дохода страны. В Германии в том же году эти показатели равнялись 23% и 9% соответственно.

5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий Иосиф Сталин отметил:

"Мы до какого-то времени держали линию на оборону. А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильнее, теперь следует перейти от обороны в наступление. Обеспечивая оборону нашей страны, мы обязаны поступать именно так".

● МИФ № 3: "НЕМЦЫ УНИЧТОЖИЛИ КРЕЩАТИК"

Советские люди свято верили в сказку, авторы которой утверждали, что гитлеровцы практически взорвали Крещатик, уничтожив десятки домов, в том числе и исторических памятников, в центре города.

На самом деле это сделали советские войска с помощью радиоуправляемых фугасов. Взрывы на Крещатике произошли 24 сентября – начались огромные пожары. Немцы пытались их тушить, протянув шланги к Днепру и качая воду. Однако советские подпольщики шланги перерезали. Всего в районе Крещатика стараниями чекистов было разрушено более 300 домов, из-за чего тысячи киевлян остались без крова.

А кто взорвал Днепрогэс, в результате чего под днепровской водой погибли десятки тысяч отступавших мирных жителей и красноармейцев? Сотрудники НКВД. Цель – помешать быстрому наступлению Вермахта. Немцы же потеряли менее 2 тысяч воинов.

● МИФ 4: "УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ – ВЕРНЫЕ ПРИСЛУЖНИКИ ГИТЛЕРА"

В советское время официально считалось, что батальоны "Нахтигаль", "Роланд" и дивизия "Галичина", в которых служили украинцы, были подразделениями СС. Современные роспропагандисты утверждают, что их "личный состав участвовал в карательных акциях против мирного населения, и все украинские националисты были предателями и марионетками немцев".

На самом же деле "Нахтигаль" и "Роланд" никогда не были подразделениями СС, а инициатором их создания был не рейхсфюрер СС Гиммлер, а ОУН. Оуновцы рассматривали эти батальоны как основу будущей украинской армии. Ведь в начале 1941 года руководство ОУН знало о подготовке к войне Германии и СССР и рассчитывало, что именно в момент начала войны удастся поднять восстание на территории Украины и создать независимое государство.

Немецкая сторона имела другие планы, рассматривая "Нахтигаль" и "Роланд" как разведывательно-диверсионные подразделения, которые должны были устраивать диверсии против советских войск. Эти задачи существенно отличались от задач СС.

Рядовые и часть командного состава батальонов были украинцами. Они носили военные, а не эсэсовские звания, а их командиры с германской стороны тоже были из вермахта. Несмотря на надежду ОУН, участие обоих батальонов в боевых действиях было ограниченным.

Другой была история дивизии "Галичина". Ее создание началось весной 1943 г. в Восточной Галиции. Хотя в официальном названии формирования до апреля 1945 г. была аббревиатура "СС", однако с самого начала дивизия была чисто военным формированием. Таких дивизий существовало более 40, половину которых составляли граждане оккупированных и союзных Германии государств: хорваты, латыши, эстонцы, венгры, французы и т.д. Дивизия "Галичина" была предназначена исключительно для боевых действий на фронте вместе с вермахтом.

Украинцы рассматривали пребывание в "Галичине" как возможность получить военный опыт и оружие, чтобы в дальнейшем перейти в УПА, которая в то время не имела возможности выучить и вооружить такое количество воинов. Другие надеялись, что дивизия станет основой формирования украинских воинских частей для борьбы с СССР, пусть даже на стороне немцев. Были и такие, что вступали в ряды дивизии, чтобы избежать принудительного вывоза на работу в Германию. Определенную часть воинов в "Галичину" мобилизовали принудительно.

● МИФ № 5: "НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО"

На протяжении десятилетий убеждали, что "никто не забыт, ничто не забыто". Это главный пропагандистский лозунг советского режима после войны. Так ли это было на самом деле? Нет. По окончании войны СССР заявил о 7 млн потерь, впоследствии назывались 20 млн, а перед распадом Союза количество жертв "возросло" до 27 млн погибших. Между тем точное количество погибших не установлено до сих пор. Ведь системного учета потерь не вели: огромное количество погибших до сих пор находится в старых окопах.

Кандидат исторических наук Владимир Вятрович:

"Российские власти и сегодня на полную мощь используют как формы, так и смыслы советской пропаганды. Ее язык составляют термины из словаря Второй мировой: украинская власть – "фашисты", украинская армия – "каратели", террористы, те, кто нам противостоят – "ополченцы".

Мифы о Второй мировой используются россией не только в самой россии или Украине, но и в Европе и мире. Россия монополизировала победу Красной армии над фашизмом, хотя в ее рядах воевали миллионы украинцев и представителей других народов. Кремлевские пропагандисты и сегодня подпитываются советскими мифами, которые в российском обществе хорошо прижились".

Не нашлось в победной версии войны места и для советских военнопленных. Исследователи называют их количество от 4,5 млн до 5,8 млн. Немцы уничтожили не менее полумиллиона советских военнопленных. От голода, бесчеловечных условий содержания и транспортировки погибли еще около 2,6 млн пленных. Большинство из мобилизованных остались калеками: после победы они перебивались случайными подработками и попрошайничеством. Все эти люди были "непристойным фоном" для победившей страны. В 1949 г. в местах, удаленных от центральных городов, советская власть организовала дома инвалидов. Помещали туда бывших фронтовиков преимущественно насильственно. Удерживали их как заключенных. Официально власти о них не упоминали. Вот вам и "никто не забыт, ничто не забыто!"

А многие слышали о т. н. чернопиджачниках – украинцах, которых с освобождением их городов и сел мобилизовали в Красную армию? Необученных, невооруженных, их бросали в бой, где абсолютное большинство их погибало!

Історія повторюється - ми сьогодні боремося за нашу свободу, незалежність, за право бути вільною людиною на своїй землі. Нас захищають справжні герої: ЗСУ, Нацгвардія, Тероборона, МВС, усі небайдужі громадяни, які об'єдналися заради захисту батьківщини. Ми маємо безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів. Увесь світ підтримує Україну. Зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного, читаємо тільки перевірені новини та допомагаємо армії. Перемога буде за нами!

Источник: https://t.me/Sharpreview/15058

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