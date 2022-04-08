50 загиблих, з низ 5 дітей: наслідки ракетного удару по Краматорську

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська сьогодні загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

На місці загинули 38 людей. Госпіталізували до лікарень 98 поранених: 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Із них 12 згодом померли. Про це hromadske.ua із посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Очікується, що упродовж одного-двох днів по медичну допомогу будуть звертатися й інші постраждалі, тому кількість загиблих і постраждалих ще буде змінюватись.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що серед постраждалих є двоє залізничників.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли залізничний вокзал Краматорська, де 4 тисячі мирних людей, переважно жінки, діти й літні люди, чекали на евакуацію. Наразі залізничну станцію Краматорська закрили. Евакуаційні рейси вирушать зі Слов’янська.

Після удару російські пропагандисти заявили, що це їхні війська «працюють по скупченнях бойовиків ЗСУ». Однак незабаром із проросійських груп видалили пости і почали звинувачувати в ударі Україну.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що окупанти вдарили «Точкою-У». Загарбники заявляють, що це українські військові обстріляли вокзал – нібито «Точки-У» на озброєнні в рф немає. А втім, українські бійці вже неодноразово спростовували цю інформацію та наводили докази того, що таке озброєння в росіян є.

Агентство Телевидения Новости