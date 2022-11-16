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«5000 польських найманців», які існують лише в повідомленнях російських ЗМІ

«5000 польських найманців», які існують лише в повідомленнях російських ЗМІ

На тлі військових поразок росія продовжує поширювати фейки про іноземних найманців, що воюють на боці України

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну одним із об’єктів російської пропаганди стали іноземці, що воюють за Україну. В російських телеграм-каналах, інтернет-джерелах та телебаченню їх безцеремонно називають найманцями, а наяву не визнають військовополоненими та приговорюють до смертної кари.

Минулого ж тижня низка російських ЗМІ продовжили просувати наратив щодо іноземних найманців в Україні – цього разу стверджувалося, що кількість польських найманців на лінії бойового дотику в Запоріжжі, за різними оцінками, сягнула вже 5000.

Це твердження є черговим фейком.

«5000 польських найманців», які існують лише в повідомленнях російських ЗМІ

По-перше, найманець – це людина, яка переслідує ціль насамперед комерційну. Коли такі найманці приїжджають на війну, вони не є комбатантами, тобто де-юре не вважаються людьми, що беруть учать у бойових діях у складі однієї чи іншої сторони збройного конфлікту.

Законодавство України забороняє участь найманців у воєнних діях. Зокрема, згідно пункту 4 статті 447 Кримінального кодексу України, «участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».

Водночас відповідно до Указу Президента України 2016 року, іноземці можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до ЗСУ, а за ініціативою Президента Зеленського через кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну, 27 лютого 2022 року, було анонсовано формування Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Це дало змогу іноземним добровольцям, у тому числі з українським корінням, стати на захист України.

Метою Інтернаціонального легіону є протидія російській армії під час війни. Представників Інтернаціонального легіону не можна вважати найманцями з огляду на визначення міжнародного права. Згідно з Женевською конвенцією, вони вважаються комбатантами, тобто особами, які беруть безпосередню участь у бойових діях у складі збройних сил однієї зі сторін міжнародного збройного конфлікту.

По-друге, вказана у повідомленнях російських ЗМІ цифра у 5000 польських найманців на запорізькому напрямку, не відповідає дійсності, і, за словами спікера Інтернаціонального легіону Антона Мироновича, є «нісенітницею». У коментарі Укрінформу Антон Миронович також підкреслив, що на будь-якому напрямку основний тягар війни лягає на громадян України, а росіяни, поширюючи інформацію про велику кількість іноземців на українській стороні, насамперед переслідують мету показати, що вони воюють не з українцями.

По-третє, поширенням росЗМІ інформації щодо перебування польських найманців в Україні занепокоїлися й в Польщі. Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору РП Станіслав Жарин написав у Твітері, що інформаційна діяльність Кремля проти Польщі дуже зосереджена на просуванні повідомлення про нібито масову підтримку України польськими найманцями.

«5000 польських найманців», які існують лише в повідомленнях російських ЗМІ

«Цей наратив перетворюється на ще більш фальшиву заяву, коли інформується, що польський уряд схвалює участь зазначених найманців», – зазначив Жарин.

Він також додав, що росіяни поширюють й дезінформацію, що нібито польські найманці окупують Західну Україну в обмін на сплату боргів.

Джерело: ukrinform.ua

Автор: Дмитро Бадрак

Новости портала «Весь Харьков»

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