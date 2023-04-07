6 000 мешканців Харківщини все ще залишаються без газу

У результаті обстрілів рф у Куп’янській та Борівській громадах були пошкоджені ввідні та розподільний газопроводи низького тиску до приватних та багатоквартирних будинків. Аварійно-диспетчерська бригада оперативно прибула на місце подій та усунула витоки газу, повідомляє Харківгаз.

Також протягом минулого тижня після ворожих ударів спеціалісти «Харківгазу» відновили газопостачання для 200 родин області. Більшість таких домоволодінь знаходиться у Куп’янській громаді.

Наразі ремонтні роботи продовжуються у Дергачівській, Балаклійській, Малинівській, Ізюмській, Чкаловській, Липецькій, Куп’янській та Борівській громадах.

Загалом без газопостачання все ще залишається більше як 6000 домоволодінь області.

Агентство Телевидения Новости