6 вересня 1976 року Беленко втік з СРСР на винищувачі Міг-25П

6 вересня 1976 року радянський пілот Віктор Беленко втік з СРСР на винищувачі Міг-25П і здійснив посадку в Японії, де попросив політичного притулку у США.

6 вересня 1976 року о 6:45 Беленко вилетів з військового аеродрому Соколовка-Чугуєвка разом ще з двома МіГами для виконання звичайного тренувального польоту. Незабаром після взльоту Беленко відірвався від строю, знизився до висоти 45 м, щоб вийти з поля зору радарів радянської ППО, пролетів на мінімальній висоті приблизно 40 км і набрав висоту 6000 м, взяв курс на авіабазу ВПС США в Тітосе, де була найдовша на Хокайдо злітно-посадкова смуга. (За іншими даним він летів над територією СРСР на висоті 250 м протягом 130 км) Відлетівши від радянського берега на 100 км пілот був змушений знову підняти машину на висоту 500 м, інакше йому би не вистачило пального долетіти до Японії. Тут його «засікли» радари радянської ППО, але прийняли за іншу ціль — один з іноземних літаків-розвідників.

При відсутності карт та візуальних орієнтирів, та через щільний туман над островами Біленко замість Тітосе, де хотів приземлитися на авіабазі ВПС США, натрапив на японський цивільний аеродром в Хакодате. У баках його МіГа практично вже не залишилось пального, і тому він без обов'язкових додаткових маневрів та радіопопереджень, з ризиком для життя посадив машину, ледь не зіткнувшись зі злітаючим пасажирським літаком Боїнг 727.

О 9:15 японське радіо передало, що літак МіГ-25П, пілотований радянським льотчиком Беленком, здійснив посадку в аеропорту Хакодате (острів Хоккайдо). Згодом японська влада офіційно повідомила, що Беленко після приземлення одразу запросив політичного притулку в США. 9 вересня він вилетів до США, де одержав американське громадянство. Літак був підданий детальному вивченню американськими та японськими фахівцями і повернутий у СРСР 15 листопада 1976 року в розібранному стані. Згідно з повідомленнями преси, американські фахівці похвалили основні механічні конструкції літака (двигуни), але авіоніку назвали «вчорашнім днем» авіації.

Літак МіГ-25 був цілком секретною зброєю Радянського Союзу, про існування котрої навіть не знало цивільне населення СРСР. Крім морально-політичних втрат, втеча Беленка завдала СРСР і значних матеріальних збитків, які оцінюються приблизно в 2 млрд радянських рублів. СРСР був змушений замінити всю апаратуру системи розпізнавання літаків «свій — чужий» у всій країні. У той же час, нова система «Пароль» була у 1976 вже розроблена й запущена в серійне виробництво.

Щоб запобігти подальшим втечам, військове командування СРСР видало інструкцію, згідно з якою заборонялося повністю заправляти баки пальним прикордонним перехоплювачам на Далекому Сході, щоб ті не могли долетіти до Японії. В майбутньому це стало однією з основних причин збиття корейського цивільного Боїнгу-747 1 вересня 1983 року радянським військовим льотчиком Г. Осиповичем. Ні Осипович над Японським морем, а ні його попередники радянські перехоплювачі над Камчаткою та Охотським морем не мали достатньо пального, щоб наблизитись до Боїнга, його супроводжувати, перехопити та примусити до посадки.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4628

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