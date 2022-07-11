6 загиблих, 31 поранений: дані прокуратури по обстрілам Харкова 11 липня

За процесуального керівництва Київської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що 11 липня 2022 року близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах м. Харкова.

За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їх тіла понівечено.

Під вогнем окупантів опинились приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж.

На даний час триває проведення оглядів місць подій, встановлюються інші обставини обстрілів.

Агентство Телевидения Новости