60 противотанковых мин обнаружили возле жилых домов

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, 14 января пиротехнической группой ГСЧС были проведены мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

От жителей села Верхний Бишкин Первомайского района Харьковской области поступило сообщение о том, что на территории жилого сектора по улице Садовой обнаружены предметы похожие на взрывоопасные.

При идентификации установлено, что данные предметы находились на прилегающей к жилому сектору территории на расстоянии около 30 метров от жилой застройки.

После осмотра прилегающей территории был сделан вывод, что на данной территории неустановленными лицами проводились работы по поиску металлолома при помощи металлоискателя, о чем свидетельствует много следов от раскопки грунта.

Во время проведения работ было изъято 60 единиц противотанковых мин и одна минометная мина калибра 81 мм.

Также было обследовано прилегающую территорию на предмет возможности нахождения других взрывоопасных предметов.

Агентство Телевидения Новости