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60% запасов высокоточного оружия Россия уже использовала, — ГУР

60% запасов высокоточного оружия Россия уже использовала, — ГУР

По некоторым источникам, даже больше 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках. И, судя по тем же «Искандерам», этот пороговый уровень почти наступил.

В то же время Россия не может быстро пополнять запасы из-за санкций.

Рашисты изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось 2-4 ракеты, то сейчас четко выбирается цель, а это от 8 до 12 ракет разного формата, чтобы точно поразить цель.

Источник: https://t.me/u_now/50486

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