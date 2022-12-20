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«7-ой и 8-ой роты больше нет» - оккупанты в Херсонской обл. рассказывают о потерях – перехват

«7-ой и 8-ой роты больше нет» - оккупанты в Херсонской обл. рассказывают о потерях – перехват

Военнослужащий из Западного ВО рф, гранатометчик по имени Александр в разговорах с близкими рассказывает, что не хочет оставаться на территории Украины, боится, что живым не уедет, прятаться негде, так как леса нет. Со слов Александра стало известно, что 7-ой и 8-ой роты больше нет, уточнил, что погибло 90 человек, а также ВСУ подорвали 30 их танков.

Рашист возмущен, что их командир был на поле боля всего один раз, на данный момент его откомандировали в Сочи.

Также оккупант говорит, что его сослуживцы два раза в день отмечаются у руководства за то, что пьяными ездили по селу на танке, за что командир обещал посадить в тюрьму на 10 лет по возвращению в рф.

Александр пожаловался, что им не хватает продуктов, их привозят два раза в неделю, не хватает военного обмундирования.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8172

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