7 самых ошибочных предсказаний на 2022 год

Из обширного списка ошибочных предсказаний, собранных Media Company Politico, особенно выделяются следующие семь:

1. 12 декабря 2022 г. 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman Fried) сказал: «Я не думаю, что меня арестуют».

Дискредитированный основатель FTX был арестован в тот же день по обвинению в мошенничестве и махинациях с ценными бумагами, а также в отмывании денег.

2. 10 декабря 2021 г. Президент Джо Байден сказал: «Я думаю, что инфляция достигла пика».

Уровень инфляции в 7%, зафиксированный в том месяце, продолжал беспрерывно расти и в мае 2022 г. достиг 9,1%.

3. 10 августа 2022 г., после рейда ФБР в Мар-а-Лаго, юридический обозреватель CNN Джоуи Джексон (Joey Jackson) заявил: «Вынесение обвинительного заключения против Трампа «неизбежно».

Хотя, конечно, не исключено, что Трампу все еще могут предъявить обвинение, но прошло уже четыре месяца, а обвинительного заключения так и нет.

4. Джек Дорси (Jack Dorsey): Илон Маск и генеральный директор Твиттера Параг Агравал (Parag Agrawal) «будут замечательной командой».

Предсказанию бывшего генерального директора Твиттера не суждено было сбыться: после того, как Маск в октябре возглавил компанию, Агравал был уволен.

5. Ребекка Катлер (Rebecca Kutler), ветеран CNN: стриминг сервис CNN+ «будет расти и развиваться в ближайшие месяцы и годы».

Всего несколько недель спустя сервис CNN+ был закрыт.

6. Юрист и блогер Марк Херрманн (Mark Hermann): «Рон ДеСантис проиграет губернаторские выборы во Флориде».

ДеСантис победил с большим отрывом, что позволило ему войти в число лидеров среди претендентов на пост президента в 2024 г.

7. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси: Демократы «удержат Палату представителей» и получат «больше мест».

Несмотря на то, что результаты выборов для демократов превзошли ожидания, они все же потеряли контроль над Палатой представителей.

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Ryan Saavedra

За матеріалами: dailywire.com

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