7 загиблих, 34 постраждалих: подробиці обстрілу Слобідського району

Сьогодні близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі Харкова. За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости