72-я бригада захватила в плен летчика -«вагнеровца».

На фото российский террорист Федорчуков родом из Владивостока, вот он на фото со своей семьей, которую он содержит сбрасывая бомбы на украинских женщин и детей, уничтожая наши города.

18 июня воины 72-й механизированной бригады из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 ВС РФ, и захватили в плен российского воздушного террориста.

Им оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер", и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника - 205 тысяч рублей в месяц.

Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен - он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К «вагнеровцам» в Украине особый счёт, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей.

Из интересного - у российской авиации большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор Гармин, и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигцию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ. Не доверяют своему Глонассу, все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько Гарминов используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижения? Это были бы ценные данные.

Также важно, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает.

Разумеется, пленный наемник "Вагнера" - это важный приз. Стоит показать к каким страшным последствиям приводит российский воздушный террор.

Источник: facebook.com

Автор: Юрій Бутусов

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