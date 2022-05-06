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75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом

75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом

● А переважна більшість тих, хто втратив справу, планують відновити її після війни, третина – за нагоди, свідчать дані опитування Gradus Research, проведеного на замовлення Київської школи економіки.

● Окрім того збільшилася кількість підприємців, які характеризують свій бізнес як такий, що «працює як і раніше» та «працює частково».

● Планують здійснювати виплати працівникам на довоєнному рівні – 23% опитаних, у березні таких було 14%.

Источник: https://t.me/spravdi/7397

Новости портала «Весь Харьков»

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