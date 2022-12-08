8 грудня 1991 року Радянський Союз припинив своє існування

8 грудня 1991 року на урядовій дачі на хуторі Віскулі, що у білоруському заповіднику Біловезька пуща, вищі посадові особи білорусі, росії і України підписали «Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав», якою констатували припинення існування радянського союзу. Протягом наступних чотирьох днів Біловезька угода була ратифікована парламентами трьох колишніх радянських республік, які денонсували «Договір про утворення срср 1922 року»

Михайло Горбачов кваліфікував Біловезьку угоду як антиконституційну й 18 грудня розіслав керівникам союзних республік лист, в якому виклав свою позицію щодо створення СНД.

У відповідь 20 грудня ВР України прийняла «Заяву з приводу укладення Україною Угоди про Співдружність незалежних держав», в якій акцентувала увагу на статусі України як незалежної держави, суб'єкта міжнародного права і заперечила проти «перетворення Співдружності незалежних держав на державне утворення із своїми органами влади і управління» і «надання Співдружності незалежних держав статусу суб'єкта міжнародного права».

Аргументи Михайла Горбачова були проігноровані, і підписаним 21 грудня на нараді в Алма-Аті спеціальним «Протоколом до Угоди про створення СНД від 8 грудня» до СНД приєднались Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменія та Узбекистан, окремим пунктом зазначивши, що «з утворенням Співдружності Незалежних Держав Союз Радянських Соціалістичних Республік припиняє своє існування», а взаємодія учасників організації «буде здійснюватися на принципі рівноправності через координуючі інститути, які формуються на паритетній основі та діють у порядку, що визначається угодами між учасниками Співдружності, яка не є ні державою, ні наддержавним утворенням».

Не маючи жодних важелів впливу на ситуацію, о 19-00 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов подав у відставку, склавши з себе повноваження президента СРСР і Верховного Головнокомандувача Збройними силами СРСР.

Радянський Союз припинив своє існування.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4971

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