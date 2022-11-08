88% українців вважають, що Україна за десять років буде успішною країною у складі Євросоюзу

Більшість українців вважають, що Україна за десять років буде успішною країною у складі Євросоюзу, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

(https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1157&page=1)

Головні цифри:

– 88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС;

– серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються – 26%;

– лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

*опитування проводили з 21 до 23 жовтня методом телефонних інтерв’ю серед 1000 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, крім Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 64% українців вірять, що Україна поверне усі території станом на 1991 рік.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19858

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