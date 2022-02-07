9 лет на зоне: в России требуют посадить «подростков-террористов» за намерение взорвать здание ФСБ в компьютерной игре

Прокуратура Красноярского края запросила реальные сроки лишения свободы для трех 15-летних подростков из Канска, которых обвиняют в намерении взорвать здание ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт».

Гособвинение требует для Никиты Уварова 9 лет лишения свободы, а для его друзей — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии, сообщает «Новая газета».

Суд в Канске проходит в закрытом режиме, с запретом на аудиозапись и слушателей в зале.

Школьников задержали летом 2020 года после того как они наклеили на здание местного отделения ФСБ стикеры в поддержку политзаключенных. Во время допросов оперативники и следователи нашли у них в телефонах переписку, в которой они обсуждали возможность взорвать построенное в игре строение, похожее на здание ФСБ. Это и обсуждение способов изготовления самодельной петарды стало отправной точкой для обвинения в терроризме.

Подросткам предъявили обвинения по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Если бы школьники были совершеннолетними, то по этому обвинению им грозило бы наказание от 15 лет до пожизненного заключения. Поскольку обвиняемым нет 18 лет, им могут дать от 7,5 до 10 лет тюрьмы.

В конце марта ликвидированный в России правозащитный центр «Мемориал» включил подростков в список вероятных жертв политических репрессий.

Источник: nigroll.com

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