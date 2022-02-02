9 пьяных водителей и 3 попытки дачи взятки: итоги ночной смены харьковских патрульных

Сегодня ночью на улице Клочковской за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Nissan: водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Во время составления админматериалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Результат теста на драгере – 1,34 промилле.

Нарушителю сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 3000 гривен. Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности, на что водитель стал предлагать инспекторам уже 10 000 гривен.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. На водителя Nissan патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП и выписали постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Всего за ночную смену патрульные выявили 9️ водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и зафиксировали 3 факта предложения неправомерной выгоды.

Агентство Телевидения Новости