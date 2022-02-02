Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:56
Просмотров: 157

9 пьяных водителей и 3 попытки дачи взятки: итоги ночной смены харьковских патрульных

9 пьяных водителей и 3 попытки дачи взятки: итоги ночной смены харьковских патрульных

Сегодня ночью на улице Клочковской за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Nissan: водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Во время составления админматериалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Результат теста на драгере – 1,34 промилле.

Нарушителю сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 3000 гривен. Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности, на что водитель стал предлагать инспекторам уже 10 000 гривен.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. На водителя Nissan патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП и выписали постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Всего за ночную смену патрульные выявили 9️ водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и зафиксировали 3 факта предложения неправомерной выгоды.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 