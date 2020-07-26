9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)

В Харьковской области увеличивается количество пожаров на открытых территориях.

В течение 24 июля пожарные Главного управления ГСЧС в Харьковской области 9 раз выезжали на тушение кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 2,5 га. Пожары возникали в Сахновщинском, Балаклейском, Валковском, Боровском, Зачепиловском районах области, а также в Основянском и Шевченковском районах Харькова.

Крупнейший пожар произошел в Зачепиловском районе области. Когда спасатели прибыли к месту вызова, то горела трава приблизительно на площади 1 га. В 19:55 спасатели получили сообщение о пожаре. В 20:03 огонь удалось локализовать. В 20:50 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет. Причина возникновения пожара неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел в пгт. Валки. В 13:43 поступил вызов. К прибытию пожарных, горело около 300 кв.м. сухой травы. Огонь быстро распространялся, существовала угроза возгорания лесных насаждений. Пожар ликвидировали через три часа, на большую площадь огонь не распространился.

Напомним, что также ранее в Лозовой возле кладбища загорелся мусор. Вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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