Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 98

9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)

9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)

В Харьковской области увеличивается количество пожаров на открытых территориях.

В течение 24 июля пожарные Главного управления ГСЧС в Харьковской области 9 раз выезжали на тушение кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 2,5 га. Пожары возникали в Сахновщинском, Балаклейском, Валковском, Боровском, Зачепиловском районах области, а также в Основянском и Шевченковском районах Харькова.

9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)

Крупнейший пожар произошел в Зачепиловском районе области. Когда спасатели прибыли к месту вызова, то горела трава приблизительно на площади 1 га. В 19:55 спасатели получили сообщение о пожаре. В 20:03 огонь удалось локализовать. В 20:50 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет. Причина возникновения пожара неосторожное обращение с огнем.

9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)

Еще один пожар произошел в пгт. Валки. В 13:43 поступил вызов. К прибытию пожарных, горело около 300 кв.м. сухой травы. Огонь быстро распространялся, существовала угроза возгорания лесных насаждений. Пожар ликвидировали через три часа, на большую площадь огонь не распространился.

9 пожаров за сутки. Спасатели тушили мусор, траву и камыши на Харьковщине (ФОТО)

Напомним, что также ранее в Лозовой возле кладбища загорелся мусор. Вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Назначен аудит департамента облгосадминистрации
Сегодня 08:58    38
Коронавирус оборвал жизнь врача сборной Украины Антона Худаева
Сегодня 08:16    93
Под Харьковом освятили храм
Сегодня 07:49    78
В Харькове медикам пришлось принимать роды в автомобиле скорой помощи
Сегодня 07:16    90
Коронавирус в Харькове: статистика на 25 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:21    159
В Харькове проверен уровень радиации (МОНИТОРИНГ)
25.07.2020 09:43    218
Полицейские задержали кладбищенских воров (ФОТО)
25.07.2020 08:55    262
В Харькове будут судить врача, который покалечил пациента
25.07.2020 08:20    323
Правоохоронці шукають чоловіка, який пограбував у Харкові відділення “Укрпошти” (ВІДЕО)
25.07.2020 07:46    176
Не приняли пациента с COVID: комментарий Харьковского горсовета
25.07.2020 07:12    612
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 