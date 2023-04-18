9 років тюрми: дружині “голови Шевченкового” на Куп’янщині оголосили вирок

Суд визнав винною головну спеціалістку інформаційного відділу (друкарку) Шевченківської селищної ради Віту Стрижко у колабораційній діяльності та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна на користь держави. Про це стало відомо з вироку Київського райсуду міста Харкова від 14 квітня, повідомляє ХАЦ.

Уродженка с. Гроза (в минулому Шевченківський район) Віта Стрижко – це дружина Андрія Стрижка – гауляйтера Шевченкового Куп’янського району під час окупації. Віта Стрижко обвинувачувалася за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст .111-1 КК України).

Харківський антикорупційний центр про Андрія та Віту Стрижко написав ще в середині червня минулого року, зробивши матеріал про посібників російськиї окупантів в смт. Шевченкове.

На нарада окупантів з Віталієм Ганчевим

ХАЦ також наприкінці липня минулого року повідомив про те, що Віті Стрижко заочно оголосили про підозру у співпраці з російськими окупантами.

Віта Стрижко очолила відділ в окупаційній адміністрації в Шевченковому.

За даними слідства, у травні цього року на вимогу російських представників Віта Стрижко зайняла “посаду керівника організаційно-інформаційного відділу” в окупаційній адміністрації в Шевченковому. «Очільниця» відділу вела документообіг, організовувала роботу з прийому документів для отримання виплат від країни-агресора. Крім того, жінка збирала дані щодо діяльності структурних підрозділів органу окупаційної влади та складала план їх дій на тиждень.

Ще в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу, Віта Стрижко не вважала себе в чомусь винною. Сказала, що намагалась «допомагати людям». Суд відкинув її доводи, оскільки щонайменше четверо свідків підтвердили зайняття нею посади у незаконних органах влади.

В грудні 2022 року ми повідомляли про те, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 25-річного Михайла Стрижка, сина Андрія та Віти Стрижко, за фактом колабораційної діяльності, який під час окупації смт. Шевченкове Куп’янського району розміщував білборди з кремлівською пропагандою.

Михайло Стрижко. “Радіо Свобода”. Програма – “Схеми”.

Андрій Стрижко ставши гауляйтером смт. Шевченкове, демонтував на території селища пам’ятник учасникам АТО, зірвав герб України з місцевої адміністрації. Також Стрижко-старший брав участь у нарадах із головою так званої незаконної «Харківської військової цивільної адміністрації» Віталієм Ганчевим.

Андрій Стрижко

Андрій Стрижко заочно отримав вже три підозри, в тому числі за колабораційну діяльність. Андрій Стрижко родом з Самарканду (Узбекістан). Він був зареєстрований як ФОП, займався виготовленням металевих виробів. За даними “Суспільне”, Стрижко вважає себе “козаком” і раніше симпатизував рф. Зараз схоже Стрижко-старший переховується у росії. Його дружина – отримала вирок. Його син теж чекає на вирок. Судове засідання по Михайлу Стрижку має відбутись 25 квітня, о 10:30, в Київському райсуді міста Харкова.

На його сторінці в «Одноклассниках» під фото, де він позує у Москві на тлі пам’ятника радянському маршалу Жукову, розгорілася дискусія. Один із користувачів мережі з Харкова запитав у Стрижка, чому він залишив країну і родину.

Агентство Телевидения Новости