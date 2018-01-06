А был ли мальчик крещён?

Об ужасной истории с погибшим мальчиком и священником Запорожской епархии МП, отказавшимся его отпевать. С точки зрения христианского вероучения и церковной практики. #Трегубов

Главный редактор «Петр и Мазепа»:

Год начался массовым офонарением.

Дело Ноздровской. Нардеп, припарковавшийся на месте для инвалидов и публично в Facebook грозящийся поставить на место «наехавших» на него копов. «Волонтёр», везущая в АТО бухло под видом гуманитарки. Национальный чемпионат по рытью дна?

И вот вперёд вырывается Запорожская епархия Московского патриархата. С совершенно чудовищным случаем.

Дадим слово нашему постоянному автору — Юре Гудыменко.

Вот такие пироги.

Так получилось, что я обладаю некоторыми знаниями по теме, позволяющими проанализировать это дело не только с внешней моральной, но и с внутренней, христианско-догматической, точки зрения. И заявить, что, кажется, и с этой стороны представители Запорожской епархии пытаются завешать лапшой уши граждан, недостаточно сведущих в вопросе, рассказав, что-де они на самом деле просто соблюли традицию, и что ничего страшного в их поступке нет — напротив, всё правильно сделали.

Это, мягко говоря, вызывает сомнения.

Если внутренняя сторона вопроса с точки зрения христианского вероучения и церковной практики вам чужда и вникать не хочется, можете закончить чтение здесь. Если нет — давайте попробуем разобраться вместе.

Как они это оправдывают

А вот так.

Одним словом, поскольку Киевский патриархат они церковью не считают, то и ребёнка признать крещёным не могли, а раз так, то и отпеть — тоже. Но будут молиться за него келейно, то есть не в храме. Чтобы не подумали часом, что они нелюди какие-то. Ссылка на слова уже покойного владыки Владимира выглядит почти убедительно, если только своевременно подзабыть, что к концу жизни он свою позицию изменил. Ну да ладно: как мы увидим ниже, это далеко не самый серьёзный их передёрг.

Тут надо заметить, что Запорожская епархия в этом плане с отдельными… особенностями. Она во многих планах с… особенностями, о чём мы уже писали, анализируя связи её клириков и руководства с сепаратистами. Но и в этом тоже. Её лидер архиепископ Лука в своё время выдал пару новых слов в богословии и отечественной церковной практике — ввёл в своей епархии «свидетельства об отпевании», объяснив это так:

– Наше общество живёт по физическим, материальным законам, а священник живёт по законам духовным, которые гласят, что за неотпетых усопших молиться нельзя. Иначе священник, его близкие, его дети или внуки будут болеть. Но ведь проверить эту информацию священник не может. А теперь у него будет возможность потребовать у родственников документ, подтверждающий факт отпевания. Введением документа об отпевании я хочу оградить своих священников от болезней и невольных грехов.

Это, кстати, отчасти объясняет, почему священник не стал отпевать ребёнка. Если начальство требует каждое отпевание фиксировать и, надо полагать, карает за «неправильные», это его не оправдывает, но проясняет мотивацию.

Почему им не стоит верить

Итого, позиция Запорожской епархии такова: ребёнок, крещённый в УПЦ КП, не крещён. Следовательно, не может быть отпет. Родители сами виноваты: крестили не там.

В этой позиции столько, мягко говоря, искажений истины, что даже сложно решить, с чего начать. Попробуем последовательно.

Начнём с того, что священник вправе принять решение отпеть даже некрещённого ребёнка. Это называется икономия — незначительное отступление от формального правила ради общего принципа в ситуации, когда строгое соблюдение правила может иметь явные негативные последствия.

Подходит ли данный случай? Безусловно. Отпевание — не Таинство, а лишь рядовой обряд (следовательно, отступление от стандартных условий здесь не критично). Отказ священника от отпевания ребёнка, безусловно, наносил родителям глубокую, незабываемую и неизгладимую душевную рану (значит, следование правилу имело явные негативные последствия).

То есть даже если бы ребёнок вообще не был крещён, священник имел основания его отпеть по просьбе отчаявшихся родителей. Просто потому, что Христос заповедал любить — ну, помните ведь? И о приоритете живой любви над фарисейским обрядом. И о том, что «суббота для человека, но не человек для субботы».

Тут, конечно, смотря, на кого оглядываться — на Христа или на архиепископа Луку.

Но были ли вообще у священника основания считать ребёнка некрещёным в этом конкретном случае?

В Московском патриархате принято утверждать, что крещения в Киевском не имеют силы, потому что он-де в расколе и не признан мировым православием.

Тут бы вспомнить вот это всемирно известное здание.

Да, это храм Василия Блаженного. Годы жизни Василия Блаженного — примерно с 1460-х по 1550-е.

Всё это время Московская церковь с точки зрения мирового православия, пребывала в расколе. Это вообще нормально, поскольку в православии нет едино принятой процедуры отделения национальной церкви; в большинстве случаев при таком отделении церковь некоторое время сидит в неопределённом статусе, пока все остальные не сочтут, что её независимость (автокефалия) — исторически свершившийся факт. Московская патриархия (тогда еще митрополия), кстати, в этом плане — мировой чемпион, в этом статусе пребывала 141 год.

Так погодите. Если таинства в таком режиме недействительны, получается, храм в самом сердце Москвы посвящён… некрещёному?

Этот парадокс в Московском патриархате, разумеется, вспоминать не любят. Ни в Москве, ни в киевском отделении. Мол, что было, то прошло, мало ли сколько мы в неопределённом статусе сидели, важно, что сейчас-то нас все признают, а Киевский патриархат — пока нет.

Ладно. На секундочку допустим, что они в своём праве так считать. На секундочку допустим, что они вправе не признавать Киевский патриархат церковью.

Давало ли это им право считать ребёнка, крещённого в Киевском патриархате, некрещённым?

Нет.

Расколы и споры — не новое явление в христианстве. Они сопровождали его всю дорогу — с апостольских времён. Ситуация Украины не просто не уникальна — всё это было сотни раз. И, соответственно, существуют правила поведения в таких ситуациях. В частности, есть такой общепризнанно авторитетный документ — Правила Василия Великого, который как раз регламентирует такие случаи. В первом же правиле рассматривается вопрос, в каком случае крещение признаётся, а в каком — нет.

Все «неправильные» церкви разделяются на три группы. По степени отчуждения:

– еретики — те, чьё учение в принципе отличается от общепринятого учения Церкви. Например, отвергающие Троицу;

– схизматики, то есть раскольники — те, что расходятся во мнениях относительно отдельных церковных вопросов;

– самочинные сборища — организации, возглавляемые «непокорными епископами».

Лишь в первом случае крещение заведомо не признаётся, во втором — может быть признано, в третьем — должно быть признано. Правда, в МП любят ссылаться на это же правило — там упоминается, что даже крещённых от раскольников древние перекрещивали, поскольку-де уйдя в раскол, те как бы стали мирянами. Но сам же Василий Великий оговаривается, что из этого правила были исключения, и вспоминает епископов, принятых из раскола с сохранением сана. И речь там идёт конкретно о секте энкратитов, проповедующих строгие, сопоставимые с монашескими, правила даже для мирян и включавших в канон Библии неканонические книги.

Это очень важно различение. Потому что повторное крещение уже крещённых с точки зрения христианского вероучения — очень тяжкий грех, прямое надругательство над Таинством и Символом веры («Исповедую едино крещение во оставление грехов»).

Так вот, даже если встать на сторону Московского патриархата в вопросе о статусе его оппонентов, но при этом не… потерять берега, то Киевский патриархат подпадает исключительно под определение «самочинного сборища» и не тянет даже на раскольников, не говоря уже о еретиках. Цитируем:

«Еретиками назвали они совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждившихся; раскольниками — разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание; а самочинными сборищами — собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом. Например, если кто, быв обличён во грехе, удалён от священнослужения, не покорился правилам, а сам удержал за собою предстояние и священнослужение, и с ним отступили некоторые другие, оставив Кафолическую Церковь, — это есть самочинное сборище. О покаянии мыслить иначе, нежели как сущие в Церкви — есть раскол. Ереси же суть, например: манихейская, валентинианская, маркионитская и сих самых пепузиан. Ибо здесь есть явная разность в самой вере в Бога».

Можно спорить о том, считать ли патриарха Филарета «непокорным епископом», но с точки зрения церковного устройства, и уж тем более с точки зрения вероучения Киевский патриархат — обычная православная церковь. В некоторых своих обвинительных статьях представители Московского пытались объявить саму его попытку отделения «ересью», но это уже прямой передёрг. Даже если считать обвинения в адрес владыки Филарета обоснованными, в худшем случае он подпадает под выделенное нами определение, причём довольно точно.

Следовательно, непризнанию крещения Киевского патриархата нет канонического обоснования.

Более того, даже католики, например, с точки зрения Московского патриархата — в самом мягком определении раскольники, чаще просто еретики. У них другое устройство Церкви, другие обряды, есть отличия в догматике. Но католическое крещение МП признаёт.

– Это потому, что у католиков Апостольская Церковь! — выкручиваются они в своей риторике. — Мы только из уважения к их истории! А у Киевского патриархата нет апостольского преемства.

Тут вообще можно очень долго смеяться. По той простой причине, что апостольское преемство — это, грубо говоря, возможность возвести линию рукоположения главы Церкви к апостолам. Но мало того, что ранее патриарх Киевский Филарет был епископом РПЦ, он ещё и рукополагал её нынешнего предстоятеля, патриарха Кирилла! Если объявлять, что у Филарета не было преемственности, то, кажется, есть плохие новости…

– Филарет своё преемство утратил, когда в раскол ушёл! — отбиваются фанаты Московского патриархата.

Допустим, но как тогда получилось, что его сохранили римские папы?

Заврались, бывает

Знаете, так бывает, когда очень долго врёшь. Рано или поздно твоя ложь начинает противоречить сама себе. Так получилось, что в 1990-х Московский патриархат воспринимал Киевский своим прямым конкурентом в Украине. Так получилось, что в рамках противостояния у них немножечко отказали тормоза и они явно перегнули палку с обвинениями в адрес оппонентов, и вместо того, чтобы остановиться на «Сборище вы самочинное!» ушли в «Да вы вообще раскольники — нет, еретики, и таинства ваши мы не признаём, и пришедших от вас перекрещивать будем!».

А вот это уже было очень зря. Даже если абстрагироваться от того, что перекрещивание с точки зрения христианского вероучения — страшный грех. Даже с цинично-стратегической точки зрения рано или поздно это должно было вылезти боком.

Вот и вылезло. В таком очевидно страшном случае.

Интересно, что это отношение они никогда не фиксировали документально. Публично заявляли, а документально не фиксировали. Вы не найдёте соборного или синодального постановления УПЦ МП, требующего перекрещивать приходящих из КП. Во-первых, ему просто не на что реально опереться и, во-вторых, оно вызвало бы проблемы уже во внутренней организации МП. Вдруг решит перейти батюшка с приходом из Киевского патриархата — весь приход перекрещивать?

А в частных случаях можно и побыть ригористом. Даже если ригоризм этот вымышленный и сводится к попытке в борьбе с «конкурентами» казаться православнее Святых Отцов. Вот только рано или поздно деградировавшая система даёт ужасный сбой, наглядно демонстрируя, что больше работать не может.

Что и произошло.

Источник: petrimazepa.com

Автор: Виктор Трегубов

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