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А, что случилось в Бельбеке?

А, что случилось в Бельбеке?

При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся?

Ну, если это так, по эффекту по тому как он загорелся, выкатился он просо на отлично.

Но на самом деле интересно вот, что.

Предположим и вправду выкатился самолёт. Ок. Но о чём это тогда говорит?

Это говорит, во-первых, о том, что пилот не был достаточно профессиональным, чтобы оценить ситуацию и осуществить безопасную посадку. То есть, на одном из важнейших аэродромов РОВ полёты осуществлял... желторотик?

Во-вторых, пилота могла подвести техника, которая давно уже была не пригодна к полётам, но летать сейчас российским лётчикам уже попросту не на чем. То есть, можно говорить об истощении ресурса авиационной техники РОВ с ресурсом.

В-третьих, это может быть одновременно и во-первых и во-вторых, что просто бинго - неквалифицированный пилот, за штурвалом убитой временем техники и как результат - клубы дыма над Бельбеком.

А возможно и это в-четвёртых, это был тактический удар по РОВ со Звезды Смерти. Но эта не точно и требует подтверждения.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/17087

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