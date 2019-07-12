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А якщо дерево на мене впаде? Як в Харкові рятували дівчинку. ВІДЕО

А якщо дерево на мене впаде? Як в Харкові рятували дівчинку. ВІДЕО

Рятувальники допомогли семирічній дитині, яка застрягла між дерев.

11 липня рятувальники дістали з пастки семирічну дівчинку, її нога була затиснута поміж двох дерев. Повідомляється, що дитина гралася на шкільному подвір’ї, в якийсь момент нога дівчинки опинилася в пастці поміж двох дерев, що ростуть впритул. Самотужки витягнути ногу вона не могла. Не допомогли звільнитись їй і дорослі, після чого і викликали службу порятунку.

Рятувальники відразу заспокоїли дівчинку та негайно приступили до операції з порятунку.

“А якщо дерево на мене впаде?” - переймалася маленька.

“Не бійся, не впаде”, “Я його схоплю”, - заспокоювали дитину рятувальники.

За допомогою спеціальних гідравлічних ножиць дерева були розжаті, дівчинка була звільнена. Визвольна операція зайняла 10 хвилин.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

Відео: Харків ДСНС

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