А якщо дерево на мене впаде? Як в Харкові рятували дівчинку. ВІДЕО
Рятувальники допомогли семирічній дитині, яка застрягла між дерев.
11 липня рятувальники дістали з пастки семирічну дівчинку, її нога була затиснута поміж двох дерев. Повідомляється, що дитина гралася на шкільному подвір’ї, в якийсь момент нога дівчинки опинилася в пастці поміж двох дерев, що ростуть впритул. Самотужки витягнути ногу вона не могла. Не допомогли звільнитись їй і дорослі, після чого і викликали службу порятунку.
Рятувальники відразу заспокоїли дівчинку та негайно приступили до операції з порятунку.
“А якщо дерево на мене впаде?” - переймалася маленька.
“Не бійся, не впаде”, “Я його схоплю”, - заспокоювали дитину рятувальники.
За допомогою спеціальних гідравлічних ножиць дерева були розжаті, дівчинка була звільнена. Визвольна операція зайняла 10 хвилин.
Источник: slk.kh.ua
Автор: Андрій Соха
Відео: Харків ДСНС