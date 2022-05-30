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А росія тим часом горить

А росія тим часом горить

У минулі пару тижнів ми якось перестали згадувати про катастрофи та "хлопкі" на рашці. Найперше, не до того було... А в тому євразійському бандустані все стабільно - горять, вибухають, руйнуються. Лише інформації стає менше, бо підвищується рівень засекречення по лінії їхнього мчс.

Зараз прорвалася інформація про лісові пожежі. Загальна їх площа за останніми даними, які проскочили на зовні (на кінець доби 27 травня) зросла на 30% і становить 60 тисяч гектарів. Тільки тут може виникнути непорозуміння. Десь із пів місяця назад я публікував дані про площу пожеж і тоді вона становила понад 50%. Мова йде саме про охоплені вогнем території, сюди не входять уже вигорілі масиви лісів і тайги, про це зараз узагалі приховали статистику. Отже, зараз на Уралі й у Сибірі приходить гарячий сезон і пожежі бушують із новою силою. Гасити їх практично нікому. Воєнізовані працівники служби мчс масово мобілізовані й кинуті в Україну. Ті, хто залишилися, не справляються навіть із пожежами, які вже перекинулися на населені пункти. Пожежі в глибині тайги на відстані від людського житла відстежуються виключно з космосу. Раніше для координації дій пожежних масово використовувалися безпілотники. Зараз їх всі без залишку перекинули на війну проти України. Я вже публікував кадри збитого БПЛА ворога з чітким маркуванням "мчс рф".

На додачу до страшних злочинів геноциду та провокування голоду у світі кремлівські виродку організують ще й кліматичний колапс планетарного масштабу...

Источник: https://t.me/Chornovil_official/5873

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