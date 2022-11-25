(с) Анастасія Шимчук

"А Ви знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?" - побачила запитання в стрічці.

Відповідаю:

Зимового ранку 101 рік тому Миколу Леонтовича, автора однієї з найпопулярніших різдвяних молодій у світі - "Щедрик", застрелив російський чекіст.

Він прийшов переночувати до батька Миколи Леонтовича, а зранку застрелив геніального композитора. Зв'язав руки батькові і сестрі Леонтовича, пограбував дім, і втік. Микола Леонтович лежав в калюжі власної крові і помирав. А потім радянська влада відбріхувалася, приховувала правду, спотворювала факти, безбожно, цинічно бреха всьому світові аж до свого остаточного занепаду. Тільки після розпаду совєцького союзу було віднайдено й оприлюднено факти умисного вбивства Леонтовича органами ВЧК.

Про Леонтовича ви вже знаєте. Позичу у Уляни Маляр ще трохи запитань.

А чи знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер’яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?

Чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?

Хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?

Чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

Росія викосила українську інтелігенцію, літературне і мистецьке покоління в 30х роках, зморила голодом українське селянство в тих же 30х, знищила українську інтелігенцію, духовенство греко-католицької церкви, військово-політичне середовище сміливих українців з УПА в 40х і 50х, помордувала таборами шістдесятників, залякала і заткнула наступні покоління. Росія вигадала багато міфів, які мали б розділяти і сварити українців. Росія влила стільки грошей і сил, щоб нас знищити, що здається, що на карті світу можемо існувати або Україна, або росія, і ніколи водночас.

І коли немає слів аби пояснити жорстокість та нелюдсткість росіян; і коли так хочеться назвати їх орками, тварюками і кимось там ще, - то треба пам'ятати, що зло має своє ім'я. Аби ні в кого не було спокуси шукати невідомих винних "орків". Росія і росіяни повинні понести відповідальність за все, що вони роблять зараз, і за все, що вони зробили раніше. Це єдиний спосіб вберегти майбутні покоління. Непокаране зло буде продовжувати злодіяння.

Джерело: https://t.me/tanya_adams/3593

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