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Администрация Байдена одобрила отправку в Украину РЗСО большой дальности - The New York Times

Администрация Байдена одобрила отправку в Украину РЗСО большой дальности - The New York Times

(https://www.nytimes.com/live/2022/05/27/world/russia-ukraine-war/the-us-will-send-long-range-mobile-rocket-launchers-to-ukraine-officials-say?smid=url-share)

О передаче, скорее всего, будет объявлено на следующей неделе, отметили в издании, ссылаясь на одного из чиновников.

Вооружение в передаче будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, чем пусковые установки, которые сейчас использует Украина.

Хотя официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет будут предоставлены Соединенными Штатами, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) - высокоточное оружие со спутниковым наведением.

Дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

Reuters же сообщает, что Пентагон закупил 1468 переносных зенитных комплексов «Стингер», которые отправят в Украину через месяц.

Источник: https://t.me/u_now/50786

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